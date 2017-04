Ook WS Brussels en Sprimont stappen naar BAS voor amateurlicentie

Brussel - WS Brussels zal proberen via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) alsnog zijn licentie voor het seizoen 2017-2018 proberen binnen te halen. Dat heeft Jayson Plé, woordvoerder van de Brusselse amateurclub, donderdag bevestigd.

Het financieel geplaagde White Star greep zoals het zelf had verwacht naast een licentie voor de hoogste amateurklasse en 1B. De Brusselaars, die vorige week hun licentiedossier moesten verdedigen, hadden op basis van nieuwe elementen twee weken uitstel gevraagd, maar dat werd hen geweigerd. White Star kan nu enkel voor het BAS, het Belgische Arbitragehof voor de Sport, zijn licentie bekomen.

De Licentiecommissie somt een waslijst aan tekortkomingen op, waaronder het gebrek aan gediplomeerde trainers en een verzekering tegen arbeidsongevallen en het in gebreke blijven bij de betaling van lonen, RSZ, voorheffingen en bondsschulden. WS Brussels werd al geschorst door de KBVB en verloor zijn afgelopen twee wedstrijden met forfaitcijfers, omdat de club nog lonen aan ex-spelers verschuldigd is.

White Star Brussels hekelt de vooringenomenheid van de KBVB en was al voor de licentieweigering officieel bekendgemaakt werd bezig met het voorbereiden van zijn dossier om naar het BAS te trekken. “Het is intussen duidelijk voor alle volgers van het Belgische voetbal dat White Star nooit correct behandeld is geweest door de Belgische voetbalbazen”, klinkt het bij WSB. “Onze club vertegenwoordigt de strijd van de kleine clubs met minder middelen, maar met een enorm hart tegen het establishement.”

Ook Sprimont Comblain Sports, dat een amateurlicentie geweigerd werd wegens tekortkomingen aan het Stade du Tultay, gaat in beroep bij het BAS. “We hebben veel vertrouwen in een goede afloop”, klonk het bij de Henegouwse amateurclub.