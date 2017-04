Temptation Island kent verliefd einde voor verleidster Pommeline en Merijn: “Lisa? Ik ben blij dat ik daar van af ben”

Als er winnaars en verliezers kunnen zijn in een serie zoals Temptation Island dan kregen wij de “gelukkigen” voor onze camera. Ken en Lize, maar ook Pommeline en Merijn delen de sappige details van hun verleidelijk avontuur.

Merijn heeft tijdens en na Temptation van de verboden vrucht gebeten. Het boek dat Merijn braaf aan het lezen was, terwijl de andere deelnemers zich tijdens wilde feestjes helemaal overgaven aan hun Temptations, heeft daar niets aan kunnen veranderen. “In elke kamer lag een Bijbel. Ik dacht, die ga ik lezen. En die stond ook in het Engels, maar dat was niet mijn sterkste kant. Dus het duurde even, maar uiteindelijk heb ik toch een paar pagina’s kunnen lezen.”

De officiële bedoeling is dat de koppels in Temptation Island samen de verleidingen als duo overleven, niet om de koppels aan een nieuw lief te helpen. Toch is dat exact wat er gebeurde voor Merijn: verleidster Pommeline met haar “400 cc aan humor” heeft hem permanent bij Lisa weten wegsnoepen en zij is nu zijn vaste vriendin.

Dus dit boek las Merijn, terwijl hij probeerde te ontkomen aan de verboden vrucht Video: Eigen berichtgeving

Over “vriend en vijand” in Temptation

En dat is niet de enige die Merijn maar al te graag terugziet, nu de laatste aflevering is afgelopen. Er is wel degelijk één hechte vriendengroep ontstaan: Herbert, Jolien en Jefferson spreken wekelijks af met het duo. “Dan gaan we uiteten en gaan we naar de meeste feestjes met zijn vijf”, vertelt Merijn. “Da’s eigenlijk raar, hé, dat zo’n vriendschap uit zo’n programma kan voortkomen. Het voelt alsof we elkaar al veel langer kennen. We hebben nu een heel hechte band”, beaamt ook Pommeline. “Het is gewoon altijd leuk: samen barbecuen, samen feesten.”

Onder hun vrienden dan, want met andere deelnemers uit Temptation Island botert het absoluut niet goed. Zo lieten Natasja en Saartje hun ongenoegen al blijken over de manier waarop ‘Team Pommeline’ zich lijnrecht tegenover hen plaatste. “Zo dat praten in teams, dat vind ik zo raar. Er zijn altijd mensen waar je je beter mee kan vinden dan anderen. En ik en Natasja konden het niet goed vinden. Ik denk dat dat dan tot de “twee teams” heeft geleid.”

Pommeline en Merijn: over “vriend” en “vijand” in Temptation Video: Eigen berichtgeving

En Lisa? “Die was natuurlijk super sneaky”, zegt Merijn. “Dat is zo. Toch? Ze was daar een beetje een slangetje. Heel Nederland en België heeft dat gezien. Dat is raar, als je iemand niet zo kent om hen op het scherm zo te zien. Ik ben wel blij dat ik het gezien heb... En dat ik er vanaf ben.”

Van zodra ze thuiskwamen uit Thailand was het over en uit voor het koppel. “We hebben meteen elkaars spullen teruggegeven en dat was het dan. Er is geen contact meer.” En dat is geen verrassing volgens Merijn: “Lisa en ik werden afgeschilderd als een power koppel. Maar om eerlijk te zijn, dat waren we al heel lang niet meer. Het ging al veel vaker fout, veel ruzies. En toen kwam Temptation op ons pad en we wilden kijken of dit ons laatste redmiddel kon zijn...”

En Lisa? “Ik ben blij dat ik daarvan af ben” Video: Eigen berichtgeving

“Opnieuw meedoen? Nooit! Met Lisa ook niet, we zijn nooit een power koppel geweest”

Bij de vraag of het kersverse koppel opnieuw zou meedoen, steigeren de twee: “Nooit never ever, never in my life. Al bieden ze me een miljoen”, roept Merijn. “Nee nee”, vindt ook Pommeline. “Want wij weten hoe het in elkaar zit en hoe hard ze hun best doen om een bepaald beeldje te kunnen filmen.”

“Ik zou die stress echt niet meer aankunnen. En ik was er dan nog als single! Ik had super veel aan mijn hoofd. Als koppel nooit. Gij ook zeker niet meer, hé, toch?” vraagt Pommeline zich af. Ook Merijn wil zijn relatie niet nog eens verkeerd zien aflopen in het programma.

“Opnieuw meedoen? Nooit!” Video: Eigen berichtgeving

Geen spijt over Lisa, maar spijt over braaf zijn

Merijn heeft wel spijt. Niet dat zijn relatie met Lisa op de klippen liep, maar omdat hij te weinig heeft genoten van ‘Temptation Island’. “Ik zat alleen maar te denken hoe het aan de andere kant van het eiland eraan toeging”, vertelt hij. “Ja, ik was de klaagpaal, hé”, lacht Pommeline.

De verleidster is heel blij dat ze zichzelf ook niet anders heeft voorgedaan. “Omdat ik gewoon mezelf was, kon er in de montage geen andere versie van mezelf getoond worden. Mensen hadden misschien een ander gedacht van mij door mijn tattoos en piercings: ze zeiden waarschijnlijk dat ik een slet was, vulgair zou zijn, die zelf niets zou veranderen. Maar ik heb een klein hartje. Ik ben gewoon mezelf geweest. Dus ja.”

“Alles is zoals het gebeurd is. Niets is fake. Oké, ze doen hun best om te knippen en te plakken, maar er moet iets zijn ook, hé. Anders kan je het niet monteren”, vertelt Pommeline.

Merijn heeft spijt: “Ik had meer moeten genieten” Video: Eigen berichtgeving

Over jobs, mama’s en afkeurende blikken

Volgens hen brengt ‘Temptation’ heel veel goeds, ook op vlak van solliciteren. “Ja, voor ons is het perfect zo. Pommeline is tattoo-artieste, Merijn werkt als DJ. Ik draaide al vier à vijf jaar, maar nu komen de aanvragen veel sneller binnen. Dus, bedankt, Tempation!”

Alleen zijn mama is niet tevreden. Die konden er al niet mee lachen, toen zoonlief überhaupt wou deelnemen. “Gedraag je!” zei ze tegen Merijn. “Ga niet als een dronken mongool rondlopen. Maar ze heeft alles gezien. Enkel dit stukje (laat middelvingers zien) vond ze wat minder natuurlijk. Uiteindelijk heeft het allemaal goed uitgepakt, ze is hartstikke blij met Pommeline.” De verleidster haar mama was wel heel blij, toen haar dochter vertelde dat ze harten ging stelen op Temptation Island. “Ze is ook zo wat extravagant, dus ze zag dat helemaal zitten. En ik deed mee als single, dus ze weet ook wel dat ik rustig ben. Ze weet wel dat ik niet als zatte tiener mijn blouse ga omhoog gooien.”

Er zijn veel mensen die zich tegen hen keren. “Vooral op sociale media en als je uitgaat. Meestal spreken ze je aan en vragen ze gewoon een foto, dus op zich...” vertelt Pommeline. Ook op de positieve reacties willen ze niet te fel ingaan. “Het mag niet naar uw hoofd stijgen.” Alleen de extra boekingen voor Pommelines tattooshop, daar gaat ze graag op in.

Over jobs, mama’s en afkeurende blikken Video: Eigen berichtgeving

Tips van een Temptation-koppel

Ook voor de mensen die niet afgeschrikt zijn om mee te doen aan een nieuw seizoen van ‘Temptation Island’, hebben ze een duidelijke boodschap: