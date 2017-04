Bornem / Wintam - Een of meerdere vandalen hebben woensdag in de vooravond een paashaas vernield die op het pleintje aan Huize Eyckerheyde stond. Het is al de derde keer op één week tijd dat de paashazen in Wintam (Bornem) geviseerd worden.

Hoewel het vandalisme gebeurde toen het buiten nog licht was, heeft niemand in de buurt iets opgemerkt. “Om vier uur in de namiddag stond de paashaas nog gewoon recht, om zes uur lag hij tegen de ...