Dit zijn de beste pretparken van de Lage Landen

Donderdagochtend werden de Diamond ThemePark Awards voor het zevende jaar op rij uitgereikt. Walibi werd verkozen tot het beste pretpark van België maar de grote winnaar is de Nederlandse Efteling, dat maar liefst zeven nominaties kon verzilveren.

Ruim 47.000 mensen brachten hun stem uit op hun favoriete pret- en dierenpark in de Lage Landen. Die telde mee voor de helft van de totaalscore. De andere helft van de punten werd bepaald door een vakjury, bestaande uit mannen en vrouwen die van pretparken bezoeken hun hobby hebben gemaakt. Uit hun beoordelingen blijkt dat de Efteling wordt bekroond tot ‘Beste Pretpark van de Benelux’. Ook in zes andere categorieën, waaronder ‘Beste Waterattractie’ met De Vliegende Hollander en ‘Beste Website’, gaat het met alle eer lopen. Het beste pretpark van België is Walibi.

Foto: Efteling

Het meest kindvriendelijke park van de Lage Landen ligt in België. In die categorie staat Plopsaland De Panne op nummer één. “Het park is een droom voor kinderen van alle leeftijden”, zegt Patrick Joossens, organisator van de Diamond ThemePark Awards. Plopsaland kaapt ook nog twee andere awards weg, waaronder die van ‘Beste Achtbaan van België’ met Anubis The Ride. Het Prinsessia Restaurant komt als grote winnaar uit de bus in de categorie ‘Beste Restaurant van België’. Ook het ‘Beste Dierenpark’ van de benelux ligt in ons land. Die prijs is voor Pairi Daiza. In Nederland zijn de stemmers lovend over safaripark Beekse Bergen.

Foto: Plopsaland De Panne

Bekijk hieronder de winnaars per onderverdeling

Beste Pretpark

Benelux: Efteling België: Walibi Belgium

Meest Kindvriendelijke park

Benelux: Plopsaland De Panne Nederland: Efteling

Beste Achtbaan

Benelux: Goliath - Walibi Holland

België: Anubis the Ride - Plopsaland De Panne

Beste Waterattractie

Benelux: De Vliegende Hollander - Efteling

België: Pulsar - Walibi Belgium

Meest Spectaculaire Attractie

Benelux: Sledgehammer - Bobbejaanland

Nederland: Wild Wings - Duinrell

Beste Dierentuin

Benelux: Pairi Daiza

Nederland: Safaripark Beekse Bergen

Mooiste Dierenverblijf

Benelux:Tijgertempel - Pairi Daiza

Nederland: Okapiverblijf - Diergaarde Blijdorp

Leukste Avontuur in de zoo

Benelux: Bus Safari - Safaripark Beekse Bergen

België: Jungle Mission - Bellewaerde

Beste Verdienste

Benelux: CRC - ZOO Antwerpen

Nederland: Stichting Wildlife - Libema

Beste Waterpark

Benelux: Tikibad - Duinrell

België: Aqualibi - Walibi Belgium

e-Award

Benelux: Efteling

België: KMDA: ZOO Antwerpen en Planckendael

Beste Dienstverlening

Benelux: Efteling

België: Bellewaerde

Park met de Beste Shows en Entertainment

Benelux:Bobbejaanland

Nederland: Efteling

Beste Restaurant

Benelux: Poort van Azië - Diergaarde Blijdorp

België: Prinsessia - Plopsaland De Panne

Beste Halloween

Benelux: Walibi Holland

België: Bobbejaanland

Beste Themapark op Europees niveau

1. Europa-Park

2. Efteling

3. Disneyland Paris

Beste Stalen Achtbaan

Taron in Phantasialand

Beste Houten Achtbaan

Tonnerre de Zeus - Parc Asterix

Beste Attractie/Show

Tower of Terror - Walt Disney Studios Park

Beste Nieuw 2016

Themed Area Klugheim - Phantasialand