Bobbejaanland bekroond voor ‘Meest spectaculaire attractie van Lage Landen’

Lichtaart / Kasterlee - Het pretpark Bobbejaanland in het Kempense Lichtaart (Kasterlee) is in de prijzen gevallen. Het sleepte drie Diamond Themepark Awards in de wacht voor een attractie, hun aanbod qua shows en schotelde zijn bezoekers volgens de organisatie de ‘Beste Halloween van België’ voor.

De Diamond Themepark Awards rijken jaarlijks prijzen uit aan pret- en dierenparken uit België en Nederland. Ongeveer 47.000 kiezers konden dit jaar voor de zevende editie samen met een vakjury hun stem uitbrengen op hun favorieten in 18 categorieën.

“Adembenemende ride!”

Daarbij verzilverde Bobbejaanland drie awards. Voor de attractie ‘Sledge Hammer’, een 42 hoog gevaarte dat in de lucht zwiert, verlengde het pretpark zijn award van ‘Meest Spectaculaire Attractie van België en Nederland’. “Voor de fans en de jury is de Sledge Hammer al jaren de meest spectaculaire attractie van de BeNeLux”, zegt jurylid Patrick Joossens. “Je hoeft er zelfs niet op te zitten om de adrenaline te voelen, want ook voor toeschouwers is het een adembenemende ride!”

Bobbejaanland werd ook geprezen als ‘Park met Beste Shows & Entertainment van de Lage Landen’ en ‘Beste Halloween van België’. “Bobbejaanland heeft de afgelopen jaren bovendien heel veel aandacht besteed aan haar showaanbod”, meent Joossens. “Dankzij de hoge kwaliteit, won Bobbejaanland eerder al een Spotlight Award. Het park weet steeds te verrassen met vernieuwende acts, zoals de acrobatie van Les Farfadais en de geweldige Halloweenshow met Aaron Crow in de hoofdrol in de zomer en herfst van 2016. Met een sterk, gevarieerd aanbod tijdens de herfstmaanden bewees Bobbejaanland dat Halloween veel meer is dan horror alleen.”