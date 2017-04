Dit doet koningin Elizabeth om pijnlijke voeten te voorkomen

Je hebt misschien zelf al ondervonden dat nieuwe schoenen niet altijd even lief zijn voor de voeten - lees: blaren en nijpende pijntjes. Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië heeft er nooit last van, want zij heeft een decadente oplossing gevonden. Iemand loopt schoeisel voor haar in.

Stewart Parvin, de man die de voorbije elf jaar de garderobe van de koningin samenstelde, zegt in een reactie aan de Britse krant Evening Standard dat de Queen iemand in dienst heeft om al haar schoenen in te lopen.

Haar enige taak? In Buckingham Palace rondlopen met haar geliefkoosde lederen loafers zodat die versoepelen. De vereisten zijn simpel: de vrouw moet katoenen beide enkelkousen dragen en mag enkel op tapijt wandelen tijdens het inlopen.

Na een tijdje worden de schoenen overhandigd aan de koningin. Op dat moment zijn ze voldoende uitgezet en voorkomen ze blaren en sneetjes aan haar adellijke voeten.