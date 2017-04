United Airlines gaat tickets van alle reizigers van veelbesproken vlucht terugbetalen

Vliegmaatschappij United Airlines heeft aan alle passagiers van vlucht 3411 beloofd dat ze hun vliegticket terugbetaald zullen krijgen. Die beslissing komt er nadat er zondag beelden waren opgedoken van een man die hardhandig van een vliegtuig werd verwijderd. De betokken man, David Dao, wil intussen een klacht indienen tegen de luchtvaartmaatschappij.

Omdat een vlucht van United Airlines van Chicago naar Louisville zondagavond overboekt was, werd passagier David Dao door veiligheidsagenten hardhandig van het vliegtuig verwijderd. De man liep daarbij zelfs verwondingen op.

Enkele passagiers konden het incident filmen, en plaatsten de beelden online. En die lokten heel wat verontwaardiging uit. United Airlines kreeg voor het incident bakken kritiek over zich heen, en CEO Oscar Munoz weigerde aanvankelijk nog zijn excuses aan te bieden. Maar woensdag kon hij niet meer om de kritiek heen. De man bood in naam van de vliegmaatschappij alsnog zijnexcuses aan.

Foto: AP

Intussen heeft United Airlines aan alle passagiers van de betrokken vlucht 3411 beloofd dat ze hun ticket terugbetaald zullen krijgen. Die compensatie kan ofwel in cash, reiskrediet of miles.

Bewijsmateriaal

Maar David Dao laat het daar niet bij. Hij wil nu via een spoedprocedure de vliegmaatschappij aanklagen. Via zijn advocaten wil hij dat zowel United Airlines als de stad Chicago - waar de luchthaven gevestigd is - alle camerabeelden, geluidsopnames uit de cockpit en passagierslijsten bewaren. Zodat die bewijsmateriaal kunnen gebruikt worden mocht het tot een zaak komen.