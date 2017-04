Moeders delen tips om kinderen hun lunchdozen te laten leegeten

Het is vaak een behoorlijke opgave om een gezonde boterhammendoos samen te stellen die je kinderen ook nog eens lekker vinden. Maar dankzij de talrijke tips van moeders op Mumsnet wordt dit kinderspel. Van groentenbrochettes tot boterhammen in hartvorm ... deze gezonde snacks vallen ongetwijfeld bij elk kind in de smaak.

Elke dag boterhammen met kaas, hesp of choco vervelen op den duur, "saaie" groenten worden misschien wel helemaal niet opgegeten en de favoriete snacks van jouw kind zijn ongetwijfeld niet echt de meest gezonde optie. Hoe je er dan wel in slaagt om elke dag opnieuw een gezonde én gesmaakte boterhammendoos te bereiden, ontdek je op Mumsnet. Daar posten ouders hun meest vindingrijke trucjes om hun kinderen elke dag opnieuw een gezonde lunch voor te schotelen.

1. Bak zelf groentenchips. Alle kinderen zijn gek op chips, op groenten en fruit daarentegen ... . Daarom zijn chips gemaakt van groenten en fruit de ideale oplossing. Dat kan je gemakkelijk thuis met verschillende soorten groenten en fruit, zoals bieten, radijzen, wortels, courgettes, bloemkool, maar ook appels, bananen, ananas, peren .. . Bewaar de chips vervolgens in een luchtdichte zak en ze blijven nog dagenlang lekker krokant.

(Foto: Pinterest/ Domino Magazine)

2. Maak eten leuk. Kinderen vinden het fantastisch als hun boterham eruit ziet als een dinosaurus of een teddybeer. Hoe je dit doet? Met behulp van leuke snijvormpjes kan je de boterham van je allerkleinste sloeber gemakkelijk én snel in allerhande leuke vormpjes uitsnijden.

3. Hou het klein. Kinderen houden van miniatuurtjes, zowel wat speelgoed als wat eten betreft. Tortillarolletjes of boterhamrolletjes die in kleine hapklare stukjes versneden worden, zullen dan ook zeker meer in het oog springen dan gewone boterhammen. Je kan ze bovendien in bulk bereiden, in de diepvriezer bewaren en 's morgens uitpakken en versnijden, en tegen het middaguur zijn ze helemaal etensklaar.

(Foto: Pinterest/ The Project Meal Plan)

4. Maak brochettes van groenten en fruit. Een kleurrijke brochette met snoeptomaatjes, stukjes paprika en komkommer of met ananas, meloen en druiven oogt niet enkel mooi in de lunchdoos, het vormt ook een boeiend alternatief op de onaantrekkelijke appel of peer die ze zelf nog in stukjes moeten snijden of schillen.

5. Bak groentencupcakes. Weigert jouw kind pertinent om zijn groenten op te eten, dan zijn cupcakes met worteltjes of courgettes misschien wel de ideale manier om hem of haar kennis te laten maken met die verwenselijke groentjes.

(Foto: Pinterest/ Yellow Bliss Road)