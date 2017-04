Urengoy en Olympiacos winnen heenmatchen finales Challenge Cup volleybal

Het Russische Novy Urengoy bij de mannen en het Griekse Olympiacos bij de vrouwen hebben woensdag de heenwedstrijden in de finales van de Challenge Cup volleybal gewonnen.

Urengoy ging met 1-3 winnen bij het Franse Chaumont, de setstanden waren 12-25, 25-15, 24-26 en 28-30. De terugwedstrijd op Russische bodem wordt op 16 april afgewerkt.

Bij de vrouwen haalde Olympiacos het in eigen huis met nipte 3-2 cijfers van het Turkse Bursa BBSK, de club die gecoacht wordt door Jan De Brandt. Bursa leek lange tijd op weg naar een 0-3 overwinning, maar de Grieken konden de scheve situatie nog ombuigen en wonnen met 18-25, 15-25, 25-20, 25-19 en 15-10. De terugwedstrijd in Bursa, dat de beker in 2015 won, is voor zaterdag 15 april.