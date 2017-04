Mysterieuze schedelreliek in Sint-Romboutskathedraal gaat terug tot de Romeinse periode

Mechelen - De provincie Antwerpen bekijkt de mogelijkheden om een mysterieus reliek van schedelfragmenten opnieuw over het brengen naar de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. Daar werden ze vier jaar geleden ontdekt.

Begin 2013 werden verzakkingen vastgesteld in de vloer van twee koorkapellen in de kathedraal. “Om na te gaan of er geen structurele problemen waren, is er toen onderzoek gebeurd”, zegt bevoegd gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).

Vlak onder de vloeren hebben de wetenschappers een bijzondere ontdekking gedaan. “De vondst van restanten van een klein houten kistje met daarin de fragmenten was voor ons een complete verrassing”, stelt Joke Bungeneers van de dienst Erfgoed van de provincie. De fragmenten van meerdere schedels waren zorgvuldig omwikkeld met textiel, pauwenveren en metalen banden. “Dat zulke relieken op zo’n plek begraven worden, is erg ongewoon. Het lijkt erop dat het snel moest gebeuren, maar een verklaring daarvoor hebben wij niet. Dit mysterieuze schedelreliek spreekt alleszins tot de verbeelding”, vertelt ze.

Onderzoek heeft aangetoond dat de relieken in de periode 1870-1875 op de plek werden begraven, toen de vloer opgebroken was voor de neogotische verbouwing van de kathedraal. “Wij hebben geen weet van conflicten toen, wat het mysterie nog versterkt”, zegt Joke Bungeneers.

Tot Romeinse periode

Specialisten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) uit Brussel hebben de vondsten onderzocht. Zij identificeerden de fragmenten als een complex geheel waarvan de onderdelen teruggaan tot in de Romeinse periode. “

De provincie gaat na of het reliek opnieuw een gepaste plaats kan krijgen in Sint-Rombouts. “Om er ontdekt te worden door de bezoekers”, zegt Lemmens. In Lamot vindt vanavond om 20u tijdens Soirée Lamot overigens een lezing plaats over de vondst.