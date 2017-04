NBA. Pacers en Bulls pakken laatste tickets voor de play-offs

De Indiana Pacers en de Chicago Bulls hebben op de slotdag van de reguliere competitie in de NBA de laatste twee tickets voor de play-offs gepakt. De Pacers verzekerden zich van een plaats in de nacompetitie door met 104-86 te winnen van Atlanta, Chicago klopte Brooklyn met 112-73. Miami Heat viel daardoor net buiten de play-offs.

De ploeg uit Miami werd in 2012 en 2013 met onder andere LeBron James in de gelederen nog kampioen van de NBA. Een slechte eerste seizoenshelft, met 30 nederlagen tegenover slechts elf overwinningen, brak de Heat uiteindelijk zuur op. De club uit Florida boekte woensdag tegen Washington weliswaar de 30e zege van de tweede seizoenshelft (110-102), maar dat bleek niet genoeg voor de play-offs omdat de Pacers en de Bulls ook allebei wonnen.

Boston verzekerde zich van de eerste plaats in de Eastern Conference door Milwaukee te verslaan (112-94). Titelverdediger Cleveland incasseerde tegen Toronto de vierde nederlaag op rij (83-98) en eindigde daardoor als tweede in de stand. De Celtics treffen de Bulls in de eerste ronde van de play-offs, de Cavs nemen het op tegen de Pacers.

In het westen sloot koploper Golden State het reguliere seizoen af met een 67e zege, tegen Los Angeles Lakers (109-94). Voor Stephen Curry en zijn teamgenoten wacht Portland in de play-offs. De liefhebbers kijken vooral uit naar het duel tussen het Houston van James Harden en Oklahoma City Thunder, de ploeg rond vedette Russell Westbrook die zondag geschiedenis schreef met zijn 42e triple-double van dit seizoen.

Uitslagen

Orlando - Detroit 113-109

Cleveland - Toronto 83-98

Boston - Milwaukee 112-94

New York - Philadelphia 114-113

Miami - Washington 110-102

Chicago - Brooklyn 112-73

Memphis - Dallas 93-100

Houston - Minnesota 123-118

Oklahoma City - Denver 105-111

Indiana - Atlanta 104-86

Utah - San Antonio 101-97

LA Clippers - Sacramento 115-95

Golden State - LA Lakers 109-94

Portland - New Orleans 100-103

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

. Atlantic Division:

1. Boston 53 29 0.646 (z)

2. Toronto 51 31 0.622 (x)

3. New York 31 51 0.378

4. Philadelphia 28 54 0.341

5. Brooklyn 20 62 0.244

. Central Division:

1. Cleveland 51 31 0.622 (y)

2. Milwaukee 42 40 0.512 (x)

3. Indiana 42 40 0.512 (x)

4. Chicago 41 41 0.500 (x)

5. Detroit 37 45 0.451

. Southeast Division:

1. Washington 49 33 0.598 (y)

2. Atlanta 43 39 0.524 (x)

3. Miami 41 41 0.500

4. Charlotte 36 46 0.439

5. Orlando 29 53 0.354

WESTERN CONFERENCE

. Northwest Division:

1. Utah 51 31 0.622 (y)

2. Oklahoma City 47 35 0.573 (x)

3. Portland 41 41 0.500 (x)

4. Denver 40 42 0.488

5. Minnesota 31 51 0.378

. Pacific Division:

1. Golden State 67 15 0.817 (z)

2. LA Clippers 51 31 0.622 (x)

3. Sacramento 32 50 0.390

4. LA Lakers 26 56 0.317

5. Phoenix 24 58 0.293

. Southwest Division:

1. San Antonio 61 21 0.744 (y)

2. Houston 55 27 0.671 (x)

3. Memphis 43 39 0.524 (x)

4. New Orleans 34 48 0.415

5. Dallas 33 49 0.402

(x) = geplaatst voor play-offs

(y) = winnaar van divisie

(z) = winnaar van conference

Het was de laatste speeldag van de reguliere competitie, de play-offs gaan zaterdag van start.