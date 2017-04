Antwerpen - In de Welvaartstraat op het Zuid opende onlangs groepspraktijk de Eetstudio. In een gezellige huiskamersfeer krijgen kinderen en jongeren tot 25 jaar met eetstoornissen er hulp samen met hun naasten. Een concept waaraan grote nood blijkt.

Voedingsdeskundige en diëtiste Els Engels coördineert de Eetstudio. Ook Inneke Meeusen is in dezelfde sector actief. Dr. Isabel Poppe is kinder- en jeugdpsychiater. Psycholoog Katrien De Meyer doet ook ...