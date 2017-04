Bewolkte maar meestal droge donderdag

Brussel - Donderdagochtend is er tijdelijk kans op wat lichte regen in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken in het binnenland, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maxima tussen negen en dertien graden. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond verdwijnen de stapelwolken geleidelijk aan en ‘s nachts blijft het droog en rustig. In het tweede deel van de nacht komen er meer wolkenvelden vanuit de kuststreek. De minima schommelen tussen nul graden in de Hoge Venen en +7 graden aan de kust, met waarden rond +4 of +5 graden in het centrum. De wind wordt zwak en veranderlijk.

Vrijdag blijft het meestal droog tot de avond. In de voormiddag wisselen de opklaringen en de wolkenvelden elkaar af. In de namiddag neemt de bewolking toe, maar de kans op neerslag blijft beperkt. De maxima schommelen tussen 8 en 15 graden. Vrijdagnacht trekt een regenzone vanuit het noordwesten over ons land.

Zaterdagochtend wordt het in het westen en noordwesten snel droog met enkele opklaringen. Elders hangt er meer bewolking en kan er nog wat regen vallen. In de loop van de dag wordt het geleidelijk aan overal beter weer. De laatste regen verlaat het land in het oosten en zuidoosten in het begin van de avond.

Zondag en begin volgende week trekken storingen waarschijnlijk net ten noorden van ons. Wellicht wordt het bij ons dan grotendeels bewolkt met soms lichte regen of een bui, voornamelijk in het noordoosten van het land.