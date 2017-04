Antwerp-voorzitter sust de gemoederen na licentie-uitspraak: “Geen reden tot paniek”

“Er is geen reden tot paniek.” Zo reageert Antwerp-voorzitter Jan Michel op de uitspraak van de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond. Die dropte woensdag een bom onder het succesverhaal van R. Antwerp F.C. De voetbalclub krijgt geen toelating om volgend jaar in 1A of 1B te spelen en degradeert naar de 1ste amateurklasse.

Volgens de licentiecommissie blijft Antwerp in gebreke omdat het niet de vereiste documenten heeft afgeleverd die moeten aantonen dat de club financieel voldoende draagkracht heeft om het einde van volgend seizoen te halen. De commissie wilde weten waar het geld vandaan kwam dat de club door de financieel moeilijke periode loodste. Paul Gheyssens van stadionbouwer Ghelamco maakte zichzelf bekend als geldschieter, maar volgens de licentiecommissie is het onvoldoende bewezen hoe dat geld bij Antwerp terechtkwam.

RAFC laat het daar niet bij. De oudste club van het land stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de beslissing aan te vechten.

“Het nieuws komt als een donderslag bij héél heldere hemel”, zegt Antwerp-voorzitter Jan Michel. “Maar ik blijf het zeggen: we hebben nog nooit zo’n sterk dossier gehad. Ik twijfel geen moment aan een goede afloop. Er is geen enkele reden tot paniek. De buitenwereld en de publieke opinie mogen dan misschien de wenkbrauwen fronsen, maar op het vlak van licenties heeft de club al veel heftiger weer moeten doorstaan. De club is zeer strijdvaardig.” Het is inderdaad niet de eerste keer dat de oudste club van het land via het BAS zijn licentie moet halen. Dat gebeurde ook in 2014 en 2015.

Het BAS moet voor 10 mei een uitspraak doen.