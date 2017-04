“Eens te meer blijkt dat we onze veiligheidsdiensten wellicht hebben overschat”

De kwestie van de belangrijke moskeeën in ons land is nog lang niet uitgeklaard. Nadat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) meerderheid en oppositie over zich heen heeft gekregen omdat ze de erkenning van de Turkse Fatih-moskee in Beringen wil intrekken, begint nu een nieuwe fase in het vervolgverhaal rond de Grote Moskee in Brussel.

Patrick Dewael (Open Vld), voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016, gaat de imam en de voorzitter van de Grote Moskee aangeven bij het gerecht. Na de verklaringen die zij hebben afgelegd in de commissie, is Dewael gebotst op een aantal tegenstrijdigheden met de informatie die is verstrekt door de Staatsveiligheid en door OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging waarop de regering zich altijd beroept in crisissituaties. Dewael wil nu weten of er in zijn commissie meineed is gepleegd en door wie. En terecht.

Welke leer wordt er gepredikt in de moskeeën? Hoe worden ze gefinancierd? Waaraan besteden ze hun geld? Wij verkeerden in de veronderstelling dat onze overheid, meer bepaald onze veiligheids- en inlichtingendiensten, daar inmiddels al een gedetailleerd beeld van zou hebben, na alles wat er sinds 9/11 en zeker sinds de aanslagen in Brussel is gebeurd.

Maar eens te meer blijkt dat we onze diensten wellicht hebben overschat. Dat leiden we tenminste af uit de kwestie rond de Turkse moskeeën van het Diyanet­netwerk, die worden gesubsidieerd door de administratie van de Turkse president Erdogan. Wat daarover is uitgelekt uit het rapport van de Staatsveiligheid, was summier. En dat is nog beleefd uitgedrukt. Heeft de Staatsveiligheid nog allerlei andere zaken in zijn mouw over ­Diyanet? In dat geval hadden federaal minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister Homans betere afspraken met elkaar moeten maken over de communicatie naar het publiek. Nu zijn er vooral grote vragen overgebleven.

Die vragen zijn er ook over de Grote Moskee in Brussel, die wordt beheerd onder auspiciën van het fundamentalistische wahabistische regime in Saudi-Arabië. Weten we nu eigenlijk wat daar gebeurt of niet? In elk geval heeft ook de parlementaire commissie blijkbaar te weinig informatie om een goed oordeel te kunnen vellen.

Wij zijn geschrokken van het gebrek aan inzicht over de gang van zaken in die moskeeën. Na de aanslagen in Brussel hebben minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hun uiterste best gedaan om de rust te herstellen en om ons te verzekeren dat onze diensten de zaken onder controle hebben. Maar na de gebeurtenissen van de jongste dagen hebben we daar toch weer serieuze twijfels bij.