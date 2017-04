Trump vindt NAVO niet langer achterhaald

Brussel - De Amerikaanse president Trump vindt de NAVO niet langer achterhaald. Dat zei hij woensdag in het Witte Huis, op een persconferentie na zijn ontmoeting met NAVO-baas Jens Stoltenberg.

“Onze gezamenlijke veiligheid is altijd nummer een”, zei Trump, daarbij verwijzend naar de lange geschiedenis van de alliantie.

In het verleden noemde Trump de NAVO achterhaald, maar zijn houding tegenover het bondgenootschap lijkt dus te zijn veranderd. Hij herhaalde wel dat de andere bondgenoten hun defensieuitgaven moeten verhogen.

Vorige week voerden de VS voor het eerst een raketaanval uit, nadat het regime van president Bashar al-Assad een chemische aanval had uitgevoerd op een dorp in de provincie Idlib. Trump bedankte de bondgenoten om de aanval te veroordelen, en riep hen op de VS te helpen. “Het is tijd om een einde te maken aan deze brutale burgeroorlog, de terroristen te verslaan en de vluchtelingen de kans te geven naar huis terug te keren”, aldus de Republikein. “We moeten samenwerken om de catastrofe die momenteel plaatsvindt in Syrië op te lossen”, zei Trump.

De relatie met Rusland sinds de chemische aanval heeft volgens hem “een absoluut dieptepunt” bereikt. Trump zei dat het nog steeds niet duidelijk is of Rusland weet had van Assads plannen. “Ik zou er graag vanuit gaan dat ze het niet wisten, maar het is zeker mogelijk, ze waren daar”, zei hij.

NAVO-Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei op zijn beurt dat de NAVO “standvastig en voorspelbaar” moet zijn in zijn houding ten aanzien van Rusland. “Ik geloof echt dat de enige manier om Rusland af te schrikken sterk zijn is”, aldus Soltenberg. Tegelijkertijd moet het bondgenootschap een zakelijke werkrelatie met Rusland proberen te onderhouden, aldus de NAVO-topman.

(belga)