Gezocht: voetbalveld voor Kielse jongeren

Kiel - Hernan Losada, profvoetballer bij FCO Beerschot Wilrijk, slaakt een noodkreet. Met zijn ‘Football Changes Lives Foundation’ geeft hij voetballes aan kansarme jongeren, maar daar moet hij nu noodgedwongen mee stoppen. “We hebben geen veld meer ter beschikking”, zucht hij.

In november 2015 werd op initiatief van Hernan Losada in samenwerking met zijn vriendin Karen en enkele medewerkers de Football Changes Lives Foundation opgericht. “Doel is om kansarme kinderen die niet in de mogelijkheid zijn om zich aan te sluiten bij een voetbalclub, toch voetbaltraining te geven. Voetbal moet toegankelijk zijn voor jongeren uit aandachtswijken zoals het Kiel”, legt Hernan uit.

“We mochten voor dat anderhalf uur trainen beschikken over het voetbalveld in het Kielpark. Om de wintermaanden te overbruggen huurden we elke dinsdag de Kielse sporthal. Ook dat betaalden we uit eigen zak. Nu het beter weer wordt, wilden we terugkeren naar het Kielpark, maar we krijgen het terrein niet meer ter beschikking. Terwijl de stad ons belooft naar oplossingen te zoeken, is er voorlopig niets gebeurd en moeten we nu voor de tweede week op rij de trainingen afgelasten.”

“Op het Kiel is er zo goed als geen sportaanbod voor de vele kansarme kinderen. Wij bieden het gratis aan, maar voelen weinig steun van de stad. Wij vragen geen subsidies, enkel een terrein, want zonder dat en de steun van de stad moeten we onze activiteiten stilleggen. Beschouw het gerust als een noodkreet: wie bezorgt ons een voetbalveld om één keer per week anderhalf uur op te trainen op of in de nabije buurt van het Kiel?”