Wielertoerist (69) maakt fatale val door spleet tussen betonplaten van wegdek

Een wielertoerist uit Lier is om het leven gekomen na een zware val in de Bosstraat in Duffel. De 69-jarige man van wielerclub RV Waarloos was met zijn wiel in een spleet in he wegdek beland en op zijn hoofd terechtgekomen.

Lucien Remue (69) ging afgelopen zondag traditiegetrouw met zijn vrienden van wielerclub RV Waarloos een tochtje maken. Maar na minder dan twee kilometer liep het fout. “In de Bosstraat in Duffel is mijn vader met zijn wiel in een spleet in het midden van de weg terechtgekomen”, vertelt zoon Raf aangeslagen. “De spleet bevond zich tussen de twee betonplaten en was blijkbaar niet meer opgevuld.”

De gevolgen waren enorm: Lucien ging over de kop en kwam op zijn hoofd terecht. “Twee verpleegsters die meereden met de groep hebben de eerste zorgen toegediend. Maar het heeft niet mogen zijn. Hij is aan zijn verwondingen overleden. Zelfs zijn valhelm heeft hem niet kunnen redden.”

Sep Vanmarcke

De valpartij doet een beetje denken aan wat Sep Vanmarcke overkwam tijdens de Ronde van Vlaanderen. De 28-jarige wielrenner viel lelijk nadat hij met zijn voorwiel in zo’n spleet was beland. Gelukkig voor hem zonder fatale gevolgen.

Gisteren hebben arbeiders het wegdek hersteld zodat er niet nog meer valpartijen kunnen gebeuren.