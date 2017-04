Motorrijder kritiek na mislukt inhaalmanoeuvre

Malle - Bij een zwaar ongeval in Oostmalle is gisterenavond een 27-jarige motorrijder zwaargewond geraakt. De man reed achter een voertuig van een rijschool en wilde een inhaalmanoeuvre maken.

“Bij het inhalen is de motorrijder vermoedelijk tegen een verkeersgeleider gereden”, zegt Caroline Roofthooft, van de lokale politie Voorkempen. “De man is vervolgens zwaar ten val gekomen. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Malle. Van daaruit is hij later overgebracht naar het UZA. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de toedracht van het ongeval te onderzoeken.”

De motor van het slachtoffer werd bij het ongeval in twee stukken gereten.