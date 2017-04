Deels afgebrand kasteel in Deurne staat te koop

Een van de laatste hoven van plaisantie in Deurne, kasteel Boterlaarhof, gaat op 24 april in openbare verkoop.

Het kasteel Boterlaarhof, in de Vaartstraat in Deurne, staat opnieuw te koop. In 2009 stond het onroerend erfgoed al eens te koop voor 3,5 miljoen euro. Toen werd het niet verkocht. Het Boterlaarhof ligt er sinds 2014 verlaten bij en staat onder curatele nadat de laatste eigenaar door faillissement onder voorlopig bewind werd geplaatst.

Het zestiende-eeuws kasteel liep in juni 2015 zware schade op toen spelende kinderen er brand stichtten. Vorig jaar werd er opnieuw tweemaal brand aangestoken. Toen besliste burgemeester Bart De Wever (N-VA) om het kasteel dicht te metselen. De plannen van het district Deurne om een jeugdcentrum onder te brengen in het Boterlaarhof gingen uiteindelijk niet door.

Huidige staat

Op 24 april gaat de openbare verkoop van start. Een verkoopprijs ligt nog niet vast. “De openbare verkoop gebeurt op vraag van de hypothecaire schuldeiser die niet langer op de beslissing van het district wou wachten”, zegt een van de curatoren, Marc Kips. “Het kasteel wordt dan ook in zijn huidige staat, deels afgebrand, verkocht.”