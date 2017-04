Deze nieuwe beelden brengen United Airlines in nóg nauwere schoentjes

Er is nieuw videomateriaal opgedoken in de zaak over de passagier die hardhandig uit een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij United Airlines werd gehaald.

De beelden van een man die door agenten werd gedwongen het vliegtuig te verlaten omdat het overboekt was, zijn inmiddels de wereld rondgegaan. En er kwamen al reacties: de topman van United gaf aan niet te zullen opstappen en de maatschappij legde de schuld bij de passagier zelf. Toch werd de agent die hem uit het vliegtuig sleepte, inmiddels geschorst.

Het Amerikaanse nieuwsmedium The Huffington Post heeft op Facebook nieuwe beelden gevonden die de situatie nog erger maken voor de al zo getergde luchtvaartmaatschappij, die de afgelopen dagen flinke klappen kreeg op zowel sociale media als de beurzen.

De Amerikaan Joya Griffin Cummings zat vlak achter David Dao, de man die het slachtoffer werd van de overboeking, en kon de escalerende woordenwisseling tussen hem en een veiligheidsagent vastleggen op beeld. Alles begint rustig: de agent verzoekt Dao om van het vliegtuig te stappen, maar die laatste zegt dat hij een arts is en de volgende ochtend om acht uur moet werken. Nadien herhaalt hij verschillende keren dat hij weigert het vliegtuig te verlaten, zelfs wanneer de agent dreigt met een gevangenisstraf.

Nadien gebeurt het gekende: Dao wordt hardhandig van het vliegtuig verwijderd, en mag later weliswaar terugkeren, al is het dan met een ‘bebloed’ gezicht. In bovenstaand filmpje is duidelijk te horen dat medepassagiers het voor hem opnemen, maar dat hield de geschorste agent niet tegen.