Jeugdtrainer Beerschot-Wilrijk belaagde ex, stichtte brand in haar huis en stak jongen neer

De 23-jarige Dean V.W., jeugdtrainer bij Beerschot-Wilrijk, riskeert zeven jaar cel. Hij wordt beschuldigd van belaging, een messteek, inbraak, vandalisme en zelfs brandstichting bij nacht.

De feiten dateren van vorige zomer. Nadat in april een einde gekomen was aan de acht jaar durende relatie van Dean V.W. en zijn vriendin S., sloegen zijn stoppen door. “Een halfjaar heeft hij mijn cliënten geterroriseerd, tot vandaag nog leven zij met veel schrik”, zei advocaat Tom De Meester gisteren op de zitting. Hij treedt op voor de slachtoffers van V.W.. De vier burgerlijke partijen, ex-vriendin S., haar ouders en een vriend, eisen samen goed 70.000 euro schadevergoeding.

Een voorlopig bedrag, want een van hen moet nog onderzocht worden op eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid. Hij kreeg op 8 juni een messteek in de buik toen hij samen met een vriend S. wilde beschermen tegen haar ex. “Wettige zelfverdediging”, zei V.W. daarover. “Ik werd door hen in elkaar geslagen en vond toevallig een mes op de oprit.” Dezelfde dag zette de beklaagde zijn ex, die tot bij zijn woning gekomen was na een telefonische ruzie, naakt op straat. “Eerst had hij haar geslagen, proberen verstikken en had hij haar kleren uitgetrokken”, aldus de advocaat van het meisje.

Brandstichting

Na maanden van belaging en geweld kwam de klap op de vuurpijl op 11 september, rond 3.30u. Na een avondje stappen in een supporterscafé van Beerschot-Wilrijk, de ploeg waar V.W. actief is als jeugdtrainer, zette hij eerst nog een vriend af. Vervolgens reed hij volgens het Openbaar Ministerie naar de woning van S. in de Scheirlinckxstraat in Hoboken. Hij stichtte brand aan de brievenbus en verdween weer. S. werd net op tijd wakker en een buurman kon de brand blussen. De volgende dag werd V.W. opgepakt, sindsdien zit hij in de cel. Gisteren hoorde hij dat hij zeven jaar cel riskeert. “Hij is een gevaar voor de maatschappij, zonder normen en waarden”, aldus de aanklager.

V.W.’s advocate, meester Liliane Verjauw, vindt dat er op zijn minst sprake is van redelijke twijfel over de schuld van haar cliënt. “Hij kon onmogelijk in 10 minuten van het café naar het huis rijden, we hebben dat getest”, pleitte ze. Dat sprak de procureur tegen: “Wie dronken rondrijdt om een huis in brand te steken is waarschijnlijk opgefokt en houdt zich niet per se aan de snelheidslimieten.”

Toch ontkent V.W. ook maar iets te maken te hebben met brandstichting. De belaging via anonieme telefoontjes gaf hij wel toe. Net als de feiten van slagen en verwondingen. “Al ging het daar om wettige zelfverdediging en om uitlokking”, aldus Verjauw. “Dat zijn vingerafdrukken gevonden werden na een inbraak? Hij kwam daar tijdens de relatie vaak. Het komt allemaal nogal opgezet over.”