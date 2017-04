Het onwaarschijnlijke moment waarop twee mannen ontdekken wat er in de tank zit die ze op eBay hebben gekocht

Twee mannen kochten nietsvermoedend een oude tank via eBay. Groot was dan ook hun verbazing toen ze goudstaaf na goudstaaf in de dieseltank van de tank ontdekten. Totale waarde: 2 miljoen pond (bijna 2,5 miljoen euro). “Dit is nog beter dan puppy’s!” reageerde een van de mannen extatisch bij de ontdekking van al dat goud.

Vijf goudstaven. Dat was de buit die twee mannen vonden in de T54-tank die ze op eBay kochten voor 30.000 pond (ongeveer 35.000 euro). Nick Mead en Todd Chamberlain hadden roestige wapens verwacht, maar kregen in plaats daarvan voor bijna 2,5 miljoen euro aan goud voorgeschoteld.

“Ik kijk zo eens om de drie dagen op eBay om te zien of er interessante militaire voertuigen te koop staan,” legt Nick zijn opmerkelijke aankoop uit. “30.000 pond is echt een koopje voor zo’n tank.”

Nick filmde het hele gebeuren en kon zijn ogen niet geloven toen het goud tevoorschijn kwam. Kort voor de ontdekking was hij nog aan het overleggen met zijn collega’s wat ze met de wapens in de tank zouden doen.

“Wat gaan we ermee doen?!”

Tot ze ontdekken dat er helemaal geen wapens, maar goud in de tank verborgen zat. “Is dat wat ik denk dat het is? Hoe zwaar is het? Serieus?! Is dat goud? Oh god, dat moet zo’n vijf of zes kilo zijn. Wat gaan we ermee doen?”

Het paar besloot om meteen de politie te verwittigen. “Ik weet niet hoeveel dit waard is, maar ik wil het alleszins niet in mijn bureau laten rondslingeren.”

Foto: © YouTube/Tanks-alot

Irakese soldaten tijdens oorlog in Koeweit

De goudstaven zouden buit gemaakt zijn door Iraakse soldaten tijdens de invasie van Koeweit in 1990. De vorige eigenaar, Joe Hewes (23), had de tank gerestaureerd zonder zich bewust te zijn van de goudschat in de dieseltank.

Of de eerlijke vinders een percentage van de totale goudwaarde zullen krijgen als beloning is voorlopig nog niet geweten.