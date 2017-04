Een vierkante meter grond voor elke Mechelaar

Mechelen - Het Arsenaal/Lazarus start in het najaar met een nieuw project dat de ambitie heeft om Mechelaars dichter bij elkaar te brengen. Blikvangers zijn de oprichting van een theatergezelschap bestaande uit gewone Mechelaars, en het idee om iedere inwoner één vierkante meter grond te schenken, die gebruikt moet worden ten voordele van de gemeenschap.

Willy Thomas, artistiek leider van het Arsenaal/Lazarus, merkte al een tijdje dat onze samenleving steeds complexer wordt. “Bepaalde connecties werken niet meer. Mensen plooien terug op hun eigen gemeenschap. De wij-gemeenschap bestaat niet meer. Vanuit mijn rol bij het Arsenaal wou ik hier iets aan doen.”

Het resultaat is een groots opgezet project dat uit twee delen bestaat. Het eerste kreeg de naam The Life of Mechelen en bestaat uit zeven theatershows gespreid over vijf jaar. De voorstellingen zullen gespeeld worden door een gezelschap van een dertigtal gewone Mechelaars. Ze worden bijgestaan door enkele acteurs van Lazarus.

The life of Mechelen

“The Life of Mechelen vertelt het verhaal van de inwoners van de stad. Van hun geboorte tot aan hun dood of van bij hun aankomst tot aan hun vertrek. Ik vind het heel belangrijk dat het gezelschap een afspiegeling is van de samenleving. De verhalen van die mensen vormen de basis voor de zeven afleveringen.”

Een vierkante meter grond voor iedere Mechelaar

Het tweede deel van het project luistert naar de naam De Grond der Dingen en wil de verbondenheid tussen de mensen materialiseren. “Dit deel realiseren we samen met Museum Hof van Busleyden”, zegt Thomas. “Het idee is om iedere Mechelaar een vierkante meter grond cadeau te doen. Op die grond mag hij dingen doen die de gemeenschap ten goede komen. Uiteraard is niet iedereen even creatief en dus kan je jouw stukje eventueel wegschenken aan een project dat je aanspreekt.”

Mensen die willen meewerken of nu al een leuk idee hebben kunnen terecht bij het Arsenaal/Lazarus via onthaal@arsenaallazarus.be of telefonisch via 015 42 25 60.