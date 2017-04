Na de woeligste ‘Temptation Island’ ooit: deze koppels overleefden de ultieme relatietest

Lize en Jefferson, Niels en Rosanna, Merijn en Lisa, Jolien en Herbert. Ze begonnen allemaal met het volste vertrouwen aan de ultieme relatietest. Maar al snel werd duidelijk dat het de woeligste ‘Temptation Island’ ooit zou worden. Enkele maanden na de opnames wordt de balans opgemaakt. Welke koppels overleefden het avontuur en voor wie viel het doek?

Lize en Jefferson

Het Vlaamse duo was tien maanden samen toen de beslissing viel om deel te nemen aan ‘Temptation Island’. De reden? Jefferson moest zichzelf bewijzen nadat hij eerder een misstap had begaan.

Lize stak nooit onder stoelen of banken dat ze weinig vertrouwen had in haar vriend. Bij het eerste kampvuur nam ze al meteen een drastische beslissing.

“Veel mensen vragen zich af hoe ik het toen al gedaan kon maken terwijl hij me nog niet bedrogen had”, zegt Lize. “Maar bij mij ging het om respect. Hij had niet veel meer nodig om me kwijt te geraken. En het gedrag dat ik tijdens het eerste kampvuur te zien kreeg, was al genoeg voor mij.”

Zelf liet haar oog vallen op verleider Ken. Maar ze gaf zich pas helemaal op het einde over aan zijn charmes. “En daar heb ik geen spijt van”, klinkt het. “Ik wou Jefferson geen pijn doen, maar ik beslis niet op wie ik verliefd word. Of op welk moment. Zoiets kan je niet tegenhouden.”

Intussen gaan Jefferson en Lize elk hun eigen weg. Jefferson gaat voortaan als single door het leven. En Lize? Zij doet er alles aan om zo veel mogelijk bij haar grote liefde Ken te zijn. De twee vormen nog steeds een koppel en naar eigen zeggen gaat alles goed.

Rosanna en Niels

Voor de reis hadden Rosanna en Niels duidelijke afspraken gemaakt. Maar dat was buiten verleider Alex en verleidster Parastoo gerekend.

Na het eerste kampvuur was Niels al helemaal ontregeld door de pogingen van ‘King Kong’ om zijn vriendin te verleiden. “En dan ging het meteen mis. Parastoo had het namelijk een beetje op mij gemunt”, zegt Niels.

Terwijl hij zelf vond dat er niets ergs gebeurd was, dacht Rosanna daar duidelijk anders over. Zij viel in de armen van Alex en gooide alle regels overboord. “Ik was verdrietig en heel boos”, aldus Rosanna. “Dan doe je soms rare dingen... Ik had er meteen heel veel spijt van. Maar ik kon het niet terugdraaien.”

Ondanks het bedrog besliste Niels om Rosanna nog een kans te geven. Concrete toekomstplannen hebben ze op dit moment nog niet. Ze willen gewoon samen aan hun relatie werken. “Niels is de jongen met wie ik oud wil worden. Van Alex hoef ik niets”, klinkt het.

Lisa en Merijn

Ook bij het Nederlandse koppel Lisa en Merijn was er voor het avontuur sprake geweest van ontrouw. Toch werden ze lang gezien als het sterkste koppel van ‘Temptation Island’. Tot Lisa zich - wanneer ze dacht dat ze niet gefilmd werd - sluw begon te gedragen. “Ik probeerde echt mijn best te doen dat hij niets geks te zien zou krijgen”, klinkt het nu.

Maar haar stiekeme gedrag duwde Merijn in de armen van verleidster Pommeline. Armen waar hij nu nog steeds in ligt. De twee hebben namelijk de liefde gevonden bij elkaar. En ze hebben heel wat kilometers over om samen te zijn. “We hebben elkaar al ieder weekend gezien”, geeft Pommeline toe.

Ook Lisa heeft geen spijt van haar deelname. Al is ze voorlopig niet toe aan een nieuwe relatie.

Jolien en Herbert

Jolien en Herbert waren zes jaar samen toen ze beslisten om deel te nemen aan ‘Temptation Island’. Ze waren er allebei rotsvast van overtuigd dat ze Thailand als koppel gingen verlaten.

Herbert bleek echter niet bestand te zijn tegen de charmes van verleidster Saartje. Details over zijn avontuurtje met haar vertelt hij liever niet, maar voor Jolien kwamen de beelden keihard aan. Dus zocht ze troost bij vrijgezel Karim.

“Ik ben niet trots op mezelf, maar zij heeft mij bedrogen met Karim”, zegt Herbert enkele maanden na de opnames. “Zij heeft mij getoond hoe die pijn voelt. Het is iets dat ik nooit meer wil meemaken.”

Het koppel vindt stilaan het vertrouwen weer in elkaar. Ze vechten samen voor een toekomst. Maar de gebeurtenissen op ‘Temptation Island’ zijn nog niet helemaal verteerd. Trouwen en kinderen krijgen zullen dus nog even moeten wachten.