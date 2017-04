Lierse strikt ook transfervrije Pierre Bourdin (Cercle Brugge)

Lierse heeft zijn tweede inkomende transfer beet. Luttele dagen nadat de Pallieters de overgang van Mégan Laurent (Tubeke) aankondigden, zette nu ook centrale verdediger Pierre Bourdin zijn handtekening onder een overeenkomst bij de Lierenaars.

De 23-jarige Fransman was de voorbije drie seizoen actief bij Cercle Brugge. Hij kwam destijds overgewaaid van de beloften van Paris Saint-Germain en speelde intussen 97 wedstrijden voor de Vereniging. Bourdin fungeert momenteel als aanvoerder bij Cercle Brugge, dat nog vecht voor lijfsbehoud in Play-off 3. Op het Lisp ondertekende hij een contract tot medio 2020. Van bij de U16 tot en met U20 was de verdediger Frans international. Lierse heeft in Brugge daarnaast ook zijn oog nog laten vallen op Ivan Yagan, die eveneens einde contract is.