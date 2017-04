Waterkoker passé? Volgens deze man zet je perfecte thee dankzij de microgolf

Professor Quan Vuong, verbonden aan de universiteit van Newcastle in Australië, beweert dat we thee niet langer moeten maken met behulp van een waterkoker. De microgolfoven daarentegen zou wel hét hulpmiddel zijn om het perfecte kopje te zetten.

Het onderzoek, dat al vijf jaar oud is maar onlangs weer werd opgepikt door de Britse radioshow ‘Food for Thought’, gaat specifiek over groene en zwarte thee. Volgens Quan Vuong zou het opwarmen in de microgolfoven niet alleen de smaak van de warme drank ten goede komen, de thee zou ook een pak gezonder zijn.

Door de hitte van de oven worden bioactieve stoffen - denk aan cafeïne, theanine en polyfenolen - meer geactiveerd. Theanine is een aminozuur uit theeblaadjes dat ontspanning stimuleert. Polyfenolen fungeren dan weer als antioxidanten die ziektes zoals kanker en hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Kies je voor deze bereidingswijze, dan zou je volgens de wetenschapper 80 procent van de heilzame bestanddelen binnenkrijgen. Bij thee zetten op de klassieke manier is dat maar 10 procent.

Hoe je te werk gaat? Giet warm water in een kopje en leg er een theezakje in. Warm nu gedurende een halve minuut op in de microgolfoven op halve kracht. Laat nog een minuut trekken en klaar. De berichten over microgolfthee schiet bij veel Britten, die bekend zijn om hun theecultuur, in het verkeerde keelgat. Op sociale media reageren ze furieus op de man die deze methode aanprijs. “Dit is een misdaad”, staat er onder meer te lezen op Twitter.

This is a crime https://t.co/tYjMjSplfm — Vladimir Poutine (@HeelSimba) 11 april 2017

@HeelSimba If you mess with tea you are the devil!!! pic.twitter.com/R3mqrhcGOM — Kristian Parry (@KristianParry10) 11 april 2017

It is a breach of the Human Rights Act to microwave a cup of tea. DO. NOT. DO. THIS. EVER! https://t.co/R3CGtwoJle — Ben (@lawsofben) 11 april 2017