Voetbalsupporter vrijuit voor slag in café ’t Hoeveke

Westerlo / Laakdal - De strafrechter in Turnhout heeft Koen S. (33) uit Melsele (Beveren) vrijgesproken voor zijn aandeel bij een vechtpartij in café ’t Hoeveke in Westerlo. De schermutseling deed zich op 5 december 2014 voor na de voetbalwedstrijd tussen Westerlo en Waasland-Beveren.

Een man uit Laakdal werd naar eigen zeggen belaagd door een “zware man”. De verdachte maakte deel uit van de harde kern van Waasland-Beveren. Bij analyse van camerabeelden, die in het stadion waren gedraaid, werd hij geïdentificeerd als vermoedelijke dader.

Toen het slachtoffer een slag afweerde, zou hij een ernstig schouderletsel hebben opgelopen. “Het is onbetwistbaar dat er die dag een vechtpartij, schermutselingen en ruzies zijn geweest in het café. Het is evenwel niet bepaalbaar welk aandeel aan de ene of andere persoon kan worden toegewezen”, sprak de rechter. “Het is onvoldoende bewezen dat Koen S. de verwondingen heeft toegebracht. Aan de arts in het ziekenhuis had het slachtoffer bovendien gezegd dat hij een krak hoorde toen iemand tegen zijn arm was gelopen.”