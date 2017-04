Antwerp heeft licentie voor 1A en 1B nog niet beet

Antwerp krijgt voorlopig geen licentie voor 1A en 1B . Dat deelde de licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag per mail aan de club. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

Er zouden nog enkele documenten in het dossier ontbreken en op basis daarvan werd de licentie niet toegekend. Antwerp gaat in beroep, net als Moeskroen dat eveneens geen licentie voor 1A kreeg.

“Na grondig onderzoek van het dossier en na het verslag van de Licentiemanager te hebben besproken, oordeelde de Licentiecommissie de licentie niet te kunnen afleveren”, staat te lezen in de conclusie van de Licentiecommissie.

De informatie die volgens de Licentiecommissie in de documenten ontbreken handelen rond geldtransfers tussen vennootschappen. Er is onduidelijkheid rond de geldschieter, de eigenaar van een genootschap en de herkomst van het geld. Volgens de Licentiecommissie is het dan ook niet bewezen dat de continuïteit van de club verzekerd is tot het einde van de licentie.

De Licentiecommissie stelt wel dat de club in orde is met andere voorwaarden als uitbetaling van lonen, betaling van bedrijfsvoorheffing en betaling van achterstallige bondsschulden. Ook de infrastructuur volstaat voor deelname aan 1A.

Antwerp krijgt alvast wel een licentie voor deelname aan de eerste amateurklasse.

Sterke man Patrick Decuyper en voorzitter Jan Michel kwamen naar het bondsgebouw om het dossier te verdedigen.

