Politieke meningen van allochtonen lijken op de Vlaamse: verdeeld

Antwerpen - “Stel, het zijn morgen verkiezingen, voor wie stemt u?” Dat is de vraag die het VRT-duidingsprogramma ‘Ter Zake’ op straat voorlegde aan allochtonen. Dit naar aanleiding van het gekissebis tussen N-VA en CD&V, nadat Zuhal Demir van N-VA de Christendemocraten had verweten alles te doen voor de stemmen van moslims.

Opvallendste feit uit de reportage, bij allochtonen is Zuhal Demir vaak een grote onbekende. Wie haar wel kent, is geen fan. Verder lijkt bij de ondervraagde allochtonen de kennis van de Belgische politiek niet altijd zo paraat. De politieke meningen in de reportage zijn wel flink verdeeld, ook over het feit of er in België een aparte moslimpartij moet komen.