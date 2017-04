Luca Brecel heeft zich geplaatst voor het WK snooker. Hij won zijn laatste qualifier van de Welshman Dominic Dale met 10-5. Voor Luca Brecel is het zijn tweede keer in The Crucible. “Ik ben blij om met zo’n grote marge te winnen. Toen ik 17 was, was ik gewoon blij om naar The Crucible te mogen. Nu denk ik dat ik ver kan raken op het WK”, klonk het bij een zelfverzekerde Luca Brecel.