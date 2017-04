Voetganger wordt gegrepen op Bisschoppenhoflaan en raakt zwaargewond

Deurne - Een 31-jarige man is zwaargewond geraakt nadat hij maandag omstreeks 17 uur werd aangereden op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Het slachtoffer vecht voor zijn leven in het Stuivenbergziekenhuis.

De man wilde te voet de drukke Bisschoppenhoflaan oversteken. De man stak de straat over en hield even halt op de middenberm. Daarna stak hij zonder naar links te kijken de straat over. Op dat moment reed er net een bestelwagen voorbij, die kon niet meer op tijd stoppen en greep de man.

Het slachtoffer raakte zwaargewond aan zijn hoofd en zijn elleboog. Een ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse en de jongeman kreeg ter plekke de eerste zorgen toegediend. De straat werd daarvoor een tijdlang afgesloten en het verkeer werd omgeleid.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het Stuivenbergziekenhuis overgebracht.