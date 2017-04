Woeps! Wat doet deze wagen op de nieuwe fietsbrug aan de IJzerlaan?

Merksem - De oude brug over de IJzerlaan werd eind 2016 afgesloten voor het autoverkeer. Wagens moeten sindsdien omrijden, maar fietsers hebben sinds vorige week een interessant alternatief: de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal. Dat auto’s niet welkom zijn op de gloednieuwe verbinding had een chauffeur blijkbaar niet begrepen, getuige deze foto die op de sociale media circuleert.

De brug die een verbinding over het Albertkanaal legt tussen Merksem en de wijk Dam is, in tegenstelling tot de voormalige brug die ontmanteld wordt, niet bedoeld voor wagens.

Een boodschap die blijkbaar niet was doorgedrongen tot de bestuurder van deze wagen. Lapte de bestuurder bewust de verkeersregels aan zijn laars of was hij/zij gewoon verstrooid? De persoon die het bizarre beeld op Facebook plaatste denkt eerder aan het laatste. “Probeerde nog terug te draaien, maar zag gelukkig op tijd in dat dit niet ging lukken”, schrijft Robby Decorte.