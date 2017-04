Soulwax in de AB: met horten en stoten

Soulwax anno 2017 kort en bondig omschrijven? Kraftwerk 2.0. Een omschrijving die de broers Dewaele allicht niet erg vinden. Zo stoeit de affiche van hun AB-concert stevig met de esthetiek van de klassieke Kraftwerkplaten uit de jaren zeventig. Maar hoe vertaalt hun uitstekende nieuwe plaat 'From Deewee' zich naar het podium? Met horten en stoten, zo bleek gisteravond in de AB.

Geen robots, wel drie drummers op een podium: het blijft opvallend, ook al deden bijvoorbeeld de progrockers van King Crimson het Soulwax al voor. Als een van die drie voormalig Sepultura-trommelaar Iggor Cavalera is, heb je bovendien een van de beste drummers ter wereld op je podium.

Tot zover het rockgedeelte. Want Soulwax anno 2017 is vooral elektronica: synthesizers domineerden het centrale gedeelte van het podium. Tot spijt van sommige fans, allicht, die heimwee hebben naar de tijden van 'Much Against Everyone's Advice'.

Die fans vormen echter een minderheid, getuige het feit dat de band twee AB-concerten in een mum van tijd uitverkocht. Het eerste optreden, gisteravond, legde zoals kon verwacht worden de klemtoon op de nieuwe plaat, die bijna volledig gespeeld werd. Aangevuld werd er voornamelijk met nummers uit 'Nite Versions'.

Dipje

Na een sterke start kende het concert na een halfuur een dipje: links en rechts zagen we concertgangers druk smartphonen. Nooit een goed teken. Het feit dat er haast geen interactie was tussen band en publiek speelde daar allicht ook een rol in: we hadden meer een deejay- dan een concertgevoel.

'Here Come The Men In Suits' joeg gelukkig het vuur er weer in en ging over in 'NY Excuse', dat de AB uit zijn dak deed gaan. De eerste bisronde ging voort op dat elan, met 'Miserable Girl' als hoogtepunt. Helaas sloot Soulwax na anderhalf uur het concert af met een tweede bis, 'Goodnight Transmission'.

Een uitstekende afsluiter voor de plaat, maar als einde van een concert te vergelijken met een ballon die langzaam leegloopt. Een kleine anticlimax op het eind van een in globo degelijk concert waar we toch meer van verwacht hadden. De lat ligt nu eenmaal hoog als het om Soulwax gaat. Excuse me.