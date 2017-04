Tom Boonen heeft duidelijk geen tijd om zich te vervelen nu hij gestopt is met professioneel wielrennen. Op Instagram postte Boonen een foto waarop te zien is hoe hij door zijn twee dochters verzorgd wordt als een echte pop, uiteraard met tutje in de mond. “Goed verzorgd door mijn twee schatten! Moest wel in de hoek gaan staan omdat ik niet luisterde”, schreef Boonen bij de foto.

