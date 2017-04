Gewapende jongens van 13 en 14 jaar oud overvallen bakkerij

Mechelen - Twee jongens van 13 en 14 jaar oud hebben dinsdagavond rond 17.45 uur een bakkerij in de Leuvensesteenweg in Mechelen overvallen.

De twee stapten de bakkerij binnen, allebei met een bivakmuts over hun hoofd. Een van hen eiste, met een vuurwapen in de hand, de inhoud van de kassa. De 35-jarige winkelbediende overhandigde hem het geld. Daarna verlieten de twee overvallers de zaak.

Tijdens een zoektocht van de Lokale Politie Mechelen-Willebroek werd wat later een man op een gestolen bromfiets tegengehouden. In een tuinhuis in de buurt vonden agenten een vuurwapen terug. Later op de avond werd ook een tweede man opgepakt. Bij een huiszoeking bij een van de verdachten thuis werd de buit van de overval, een aanzienlijke geldsom, aangetroffen.

De twee jongens, 13 en 14 jaar oud en uit Mechelen, werden overgebracht naar het politiecommissariaat en ter beschikking gesteld van het parket. De twee komen woensdag voor de jeugdrechter.