Kobe Ilsen zet zijn tanden in de gigantische 'Vulkaan van Balen'

In 'Over Eten' zet presentator Kobe Ilsen woensdag zijn tanden in de 'Vulkaan van Balen', een snack voor grote eters die werd bedacht door de Broodjeshoek in Balen. De genereuze maaltijd bestaat uit een uitgehold brood met spaghetti, spaghettisaus, smeltkaas, vier satés en een pikante vuurburger. Het gevaarte weegt 2,4 kilogram en wie het binnen de veertig minuten helemaal verorbert, mag de uitdaging bestempelen als geslaagd.

