Retie Rockt strikt Steak Number Eight

Retie Rockt weer op zaterdag 10 juni, en dat al voor de 13de keer. Verwacht je aan een ijzersterk programma met de meeslepende metal van Steak Number Eight, de geweldige sound van Brutus en de vettige garagerock van Equal Idiots.

Rockliefhebbers weten waar ze moeten zijn op 10 juni. Traditiegetrouw stelt Retie Rockt wereldklasse van eigen bodem voor. Steak Number Eight bewijst met zijn daverende liveshows, meeslepende en spannende gitaren dat ze tot één van de beste metalbands van ons land behoren.

De geweldige sound van Brutus brengt de pure energie van hardcore, de dynamiek van black metal en straffe post-rock samen. Van eigen Kempense bodem zijn de vettige garagepunk en energie van de Equal Idiots.

Ook te zien op het Retiese podium: Birth of Joy, It It Anita, Long Distance Calling, Komatsu, X-State Ride en Shirley’s Locker. Afsluiters van dienst zijn wederom de Rude Boys Outta Jail Soundstation die ondertussen wel weten hoe ze het feestje gaande kunnen houden.