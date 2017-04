Vlaams Belang bereidt klacht voor bij Grondwettelijk Hof tegen “discriminerende” LEZ

Antwerpen - Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen de lage-emissiezone (LEZ) die begin februari werd ingevoerd in Antwerpen. De oppositiepartij spreekt van een discriminerende maatregel en bereidt een klacht voor bij het Grondwettelijk Hof.

Via de invoering van de LEZ wil Antwerpen vervuilende wagens uit de stad weren. Vlaams Belang vindt de nieuwe maatregel echter fundamenteel onrechtvaardig en zadelt ze vele duizenden Antwerpenaren op met kopzorgen en geldboetes. “De Antwerpenaar, en iedereen die naar Antwerpen wil komen om bijvoorbeeld te winkelen en nadien iets te eten of te drinken, wordt geconfronteerd met een ondoorzichtig oerwoud van tarieven en boetes”, klinkt het in een persbericht. “Van de oldtimerliefhebbers van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) tot Willy die zijn eigen garage niet meer in kan: de gewone, brave burger wordt koud gepakt.”

“Politiek correcte regelneverij”

Vlaams Belang ziet zich nog als de enige politieke partij die weerstand biedt tegen de LEZ. “Zowat alle politieke partijen hebben het wereldvreemde gedachtegoed van Groen te hebben overgenomen”, stelt de partij. De extreemrechtse partij schiet met scherp naar Bart De Wever (N-VA) en verwijt de burgemeester politiek correcte regelneverij. VB vindt dat de stad beter gewoon de technologische evolutie naar schonere motoren zijn gang had laten gaan.

“De lage-emmissiezone in Antwerpen is onrechtvaardige geldklopperij”, zegt fractieleider in de gemeenteraad Filip Dewinter. “Vooralsnog geldt de zone alleen in Antwerpen en blijven buitenlanders buiten schot. De Antwerpenaar is twee keer de dupe en wordt gediscrimineerd. Bovendien is de LEZ hypocriet, want wie betaalt, mag gewoon blijven vervuilen.”

Vlaams Belang zegt een klacht voor te bereiden bij het Grondwettelijk Hof wegens discriminatie. Ook steunt ze elke Antwerpenaar die zich momenteel via politieke of juridische weg verzet tegen de “onrechtvaardige” LEZ.