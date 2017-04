Groen en sp.a tegen geld afpakken van bedelaars: “Slachtoffers niet als daders behandelen”

Antwerpen - Sp.a en Groen hebben ernstige twijfels bij het beleid om geld van agressieve bedelaars af te nemen. Zij vrezen dat slachtoffers zo nog meer in de klauwen van criminele bendes belanden.

Antwerpen wil het agressief bedelen aanpakken. Wie zich er schuldig aan maakt, riskeert zijn bij elkaar gebedelde geld te verliezen. Het wordt dan in bewarend beslag genomen. Als blijkt dat de dader geen lid is van een bende, krijgt hij het geld terug. Zo niet, wordt het opgehaalde geld doorgestort aan het OCMW. Oostende handhaaft een gelijkaardige methode.

Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien deelt de doelstelling van de burgemeester om agressief bedelen tegen te gaan.

Wouter Van Besien Foto: WAS

“Alleen blijft de vraag of het afnemen van het geld wel de juiste methode is”, zegt Van Besien. “Specialisten plaatsen daar toch de nodige vraagtekens bij. Je moet voorkomen dat je slachtoffers gaat behandelen als daders. Bovendien weten we dat het heel moeilijk is voor mensen om te ontsnappen uit een bendestructuur. Als je deze bedelaars hard gaat aanpakken, riskeer je hen er nog dieper in te duwen. Je gaat zulke bendes pas echt kunnen opdoeken als je met de slachtoffers een vertrouwensrelatie kan opbouwen om de nodig informatie te bekomen. Het is dus raadzaam om met specialisten hierover samen te zitten om de juiste methode uit te werken.”

Testosteron van De Wever

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws heeft ernstige bedenkingen bij het aangekondigde beleid. “De enige stad waar vluchtelingen geld inzamelen voor het OCMW”, schreef hij in een tweet als eerste reactie.

Tom Meeuws Foto: frederik beyens

Meeuws benadrukt dat mensenhandel daadwerkelijk stevig moet worden aangepakt. “Hoe repressiever, hoe beter”, zegt hij. “Alleen moet je ook oog hebben voor de slachtoffers, want ja, die zijn er. Als je wil optreden tegen netwerken van mensenhandelaars, dan moet dit gebeuren in overleg met het parket. Alleen vrees ik dat ook dit weer niet is gebeurd. Dit soort van criminaliteit moet geïntegreerd worden aangepakt, maar het enige wat ik hier hoor is het testosteron van de burgemeester.”

Bovendien vreest Meeuws de mogelijke gevolgen van dit beleid op het terrein. “De Wever spreekt over inheemse en uitheemse bedelaars”, zegt Meeuws. “Hoe gaat een agent dit op straat kunnen uitmaken? Ervaring leert ons dat sommige agenten in het verleden de bal al eens grondig mis hebben geslagen. Het Antwerpse korps is al jaren vragende partij voor het afnemen van geld van bedelaars. Ik hoop maar dat met de aanpassing in de politiecodex ook een risicoanalyse is gemaakt.”