Brief onderzocht na aanslag op spelersbus: "Ook sporters staan op dodenlijst van IS"

Na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund onderzoeken de speurders een mogelijke islamistische achtergrond. Volgens Duitse media zoals Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR en het persagentschap DPA wordt in de brief die de verantwoordelijkheid opeist, verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn en de Duitse inzet van gevechtsvliegtuigen in Syrië. Het Duits federaal parket zegt het onderzoek over te nemen. Verdere informatie zal het parket in de vroege namiddag bekendmaken.

In veiligheidskringen werd sterk beklemtoond dat een islamistische achtergrond bij de aanslag niet duidelijk is, dat daarvoor verder onderzoek nodig is. De brief vertoont zo geen symbolen van terreurmilitie Islamitische Staat (IS). De brief zou wel beginnen met de woorden "In naam van Allah". De brief zou verder ook melden dat de Duitse gevechtsvliegtuigen betrokken zijn bij de moord op moslims in het kalifaat van Islamitische Staat. Verder zou de brief vermelden dat nu ook sporters en andere prominenten in "Duitsland en andere kruisvaarderslanden" op een "dodenlijst van Islamitische Staat" staan, klinkt het in verschillende Duitse media.