“We zijn klaar voor oorlog”, beweert Noord-Korea. Maar hoe bang moeten we echt zijn voor Kim Jong-un en zijn troepen?

“We zijn klaar voor oorlog.” Noord-Korea is strijdzuchtig. Het land komt dichter bij de ontwikkeling van een kernkop die de VS kan bereiken en het blijft maar nu­cleaire tests ­uitvoeren. “Ze zoeken problemen”, zegt Donald Trump, die er een tros oorlogsschepen op afstuurde. “Alleen: we weten niet of het dit keer zal volstaan voor de Amerikanen om op hun borst te roffelen”, zegt Korea-expert Koen De Ceuster.