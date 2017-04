Unicef verontrust over groot aantal kinderen dat wordt ingezet als zelfmoordterrorist

Het aantal kinderen dat door terreurgroep Boko Haram wordt ingezet als zelfmoordterroristen is fel toegenomen, zo waarschuwt Unicef woensdag. Ook blijven de legers in het gebied rond het Tsjaadmeer kinderen vasthouden om informatie te verkrijgen.

“In de eerste drie maanden van 2017 zijn 27 kinderen gebruikt bij zelfmoordaanslagen bij het conflict in Tsjaad. In dezelfde periode het jaar ervoor waren het er negen”, aldus het VN-Kinderfonds. “Het is de ergste manier waarop kinderen in een conflict gebruikt kunnen worden”, zegt Marie-Pierre Poirier, de Unicef-directrice voor West- en Centraal-Afrika.

Op dit moment bereidt Nigeria de herdenking voor van de ontvoering van de schoolmeisjes in Chibok, drie jaar geleden.

In april 2014 werden ongeveer tweehonderd meisjes ontvoerd door Boko Haram, wat wereldwijde verontwaardiging uitlokte. De terreurgroep is bekend om massaontvoeringen van kinderen, vrouwen en mannen in de dorpen die ze aanvalt. Hun slachtoffers worden daarna gedwongen om samen met hen te vechten.

Van 2014 tot nu bliezen 117 kinderen zichzelf in opdracht van Boko Haram op in Nigeria, Tsjaad, Niger en Kameroen. Vier in 2014, 56 in 2015, 30 in 2016 en 27 tijdens de eerste drie maanden van 2017.