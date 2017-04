“Wie stopt de waanzin?”

Ronduit beangstigend zijn de ontwikkelingen in Syrië en Noord-Korea. In het Midden-Oosten staan Rusland en Amerika lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson moet Rusland Assad laten vallen, maar dat lijkt de Russische leider niet van plan. Poetin beschuldigt de Amerikanen ervan zelf de chemische aanvallen te hebben opgezet om de schuld in de schoenen van Assad en Rusland te kunnen schuiven. Als deze situatie blijft aanhouden, zitten we opnieuw in een crisis die te vergelijken is met de Cuba-crisis van 1962, zeggen experts.

Aan de andere kant van de wereld zijn Trump en zijn Noord-Koreaanse collega klaar voor oorlog. Dat beweren beide partijen in even straffe bewoordingen. Als China de Amerikanen een handje wil helpen, zoveel te beter, maar Donald Trump heeft de Chinezen niet nodig, zegt hij. Als het moet, zal hij Pyongyang zelf wel een lesje leren. En niemand durft nog te beweren dat het alleen maar stoere praat is. Met Trump weet je nooit. En met Kim Jong-un al helemaal niet. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn. De toestand zou iets minder dramatisch zijn als Trump de Chinezen voor zijn zaak had kunnen winnen. Maar samenwerken met een andere mogendheid is duidelijk Trumps sterkste kant niet.

Hoe geraken de wereldleiders nog uit deze situaties zonder oorlog te voeren of de lopende oorlog nog op te drijven? Of zonder gigantisch gezichtsverlies te lijden? Het lijkt wel of alle redelijkheid zoek is, of diplomatie niet meer bestaat. En toch moeten we daarop onze hoop vestigen. Uit een oorlog komen altijd winnaars en verliezers. Degelijke diplomatie kan alleen maar winnaars opleveren. Praten lijkt de enige oplossing, maar wie heeft het morele gezag om deze ruziënde bende aan tafel te krijgen over een plan voor Syrië? Wat hebben de andere landen Poetin te bieden zodat hij zijn bondgenootschap met Assad opgeeft? En als hij dat doet, hoe zullen Assad en de Iraanse Hezbollah-leiders dan reageren? De Russische leider raakt almaar meer geïsoleerd. Verder oorlog voeren aan de zijde van de Syrische dictator leidt tot een uitzichtloze strijd. Assad opgeven is een nederlaag. Net zoals het van de VS en Noord-Korea een zware knieval vraagt om af te zien van hun oorlogsplannen en aan tafel te gaan zitten.

Wie stopt de waanzin? Europa lijkt er te zwak, te verdeeld en in de ogen van Trump te onbetekenend voor. De G7 heeft gisteren over beide kwesties wel een duidelijk en eendrachtig standpunt ingenomen. Kan van daaruit een diplomatiek initiatief groeien? Of komt een van de wereldleiders toch nog tot bezinning? Laten we het hopen. Maar het zal niet voor morgen zijn. Het blijven nog wel even bange tijden.