Klankman Pascal kruipt weer uit de koffer

Drie jaar nadat hij uit de koffer van een monovolume was gekropen in Wauters vs. Waes herhaalde klankman Pascal Braeckman (54) dat kunstje maandag nog eens in het programma van Koen Wauters rond Tom Boonen. “Sorry, ik moét echt in die koffer zitten.”

Koen Wauters zat in de derde aflevering van zijn VTM-programma Tom Boonen: my ride, my fight, my life met de renner achter het stuur van zijn Audi RS6 toen hij een platte band kreeg. Toen hij de wagen aan een garage parkeerde, kwam uit de koffer nog een derde man gekropen: Pascal Braeckman, de klankman die tijdens de rit van Roubaix naar Kortrijk onzichtbaar in de koffer had gelegen.

Dat doet meteen denken aan de aflevering van Wauters vs. Waes waarin Koen en Tom na een snelheidsovertreding in Italië aan de kant werden gezet en de politie de klankman uit de koffer zag kruipen. Het filmpje werd zo populair dat de Facebook-pagina ‘Er ligt ne klankman in de koffer’ 90.000 keer geliket werd.

Volgens Braeckman zat er ook dit keer niets anders op dan verstoppertje spelen in de koffer van een auto. “Tom Boonen kwam recht van de bus, er was geen tijd om hem een microfoon te geven. Ik wou het geluid tijdens die autorit bijregelen, want je hebt altijd omstandigheden die het geluid beïnvloeden: de staat van de weg, de kleren van Tom, noem maar op. Als het geluid na de autorit tegenvalt, kan ik moeilijk vragen de rit nog eens over te doen. Dit keer was het ook maar een halfuur en Koen heeft een grote koffer (lacht).”