Vandalen vernielen nagebouwd MAS nog voor het klaar is

Schoten - Schoten heeft zijn eigen MAS in de Sint-Cordulastraat. Of beter: had. De uit paletten opgebouwde replica van het Antwerpse Museum aan de Stroom hield het maar één dag uit. “Vandalen hebben het kunstwerk doen instorten”, treurt bouwer Hilde Schoonjans.

Binnen goed twee weken wordt de Sint-Cordulastraat ingepalmd door kunstschilders, dichters, acteurs, dansers en andere artiesten in het kader van de Week van de Amateurkunsten (WAK). Om daarop nu al de aandacht te vestigen, besloot de werkgroep van de WAK onder leiding van Ignace Sysmans een baken te zetten in de tuin van de Sint-Cordulakerk.

Zo zag de ‘ruwbouw’ van de replica eruit. Foto: JAA

Het idee om met vijftig paletten een replica van het Antwerpse MAS te bouwen, kwam van Hilde Schoonjans, een van de drijvende krachten van de WAK. Samen met onder meer Fernand ­Gevaerts, Simone Dörflinger, Inge Verbruggen en andere vrijwilligers slaagde Hilde erin om de ‘ruwbouw’ maandag af te ronden.

Stevig verankerd

“Ik was van plan om ‘ons MAS’ vandaag nog oranje te schilderen, zoals het echte museum, en er ook handjes op te zetten. Maar toen we deze ochtend aankwamen, lag het gebouw in duigen. Heel triest”, treurt Schoonjans.

Zij en WAK-curator Ignace Sysmans zijn ervan overtuigd dat er op deze ’s nachts verlaten plek vandalen aan het werk waren. “Het Schotense MAS stond best stevig op zijn fundamenten. We hadden het zelfs verankerd met palen in de grond. Iemand moet dit met opzet uit elkaar getrokken hebben. Ook de wind kan niet de oorzaak zijn.”

Camera ophangen

Hilde en Ignace laten zich niet ontmoedigen en ondernemen binnenkort een nieuwe poging om hun MAS-replica op te bouwen. “Misschien moeten we meteen maar een camera in de buurt ­hangen, zodat tenminste duidelijk wordt wie het op de toren gemunt heeft”, zegt Ignace.