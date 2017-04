Vakantie duizendtal joden geannuleerd door malafide praktijken van zakenman

Een duizendtal joden uit Antwerpen, Londen, New York en Israël zien hun vakantie naar het Griekse eiland Kos in het water vallen. Het hotel zegde het contract met Perla Luxury, het bedrijf van de omstreden zakenman Mozes F. (46), op.

Perla Luxury is het bedrijf van de omstreden Antwerpse zakenman Mozes F. (46), die in het verleden werd veroordeeld in een dossier van witwassen van crimineel geld. Het bedrijf van F., dat opereert vanuit de Isabellalei, is gespecialiseerd in de organisatie van ‘koosjere’ reizen. Zo had F. meer dan duizend van zijn geloofsgenoten in binnen- en buitenland een tiendaagse reis naar het Griekse eiland Kos verkocht. Het verblijf had tijdens het komend Pesach-feest moeten plaatsvinden in het luxueuze vijfsterrenresort Mitsis Blue Domes Resort & Spa, maar een week voor de afreis kregen de klanten bericht dat de reis werd geannuleerd. Volgens het weekblad Joods Actueel heeft Mozes F. zijn klanten beloofd om de voorschotten terug te betalen. De klanten die reeds een vliegtuigticket hadden geboekt, zijn dat geld wellicht kwijt.

Mozes F. was gisteren niet te bereiken voor een reactie. Volgens Joods Actueel had de reisorganisator kosten noch moeite gespaard om zijn klanten een droomreis voor te schotelen. Zo had hij bekende Joodse artiesten gecontracteerd om de vakantiegangers te entertainen. Volgens F. was hij genoodzaakt om het verblijf in het Griekse hotel te annuleren, omdat een container met koosjer voedsel niet werd toegelaten in het hotel.

Nooit voorschot betaald

De versie van de uitbater van het Griekse hotel wijkt echter af van de versie die F. deed in zijn brief aan zijn gedupeerde klanten. Volgens de directeur van het Mitsis Blue Dome Resort & Spa, een complex met vierhonderd hotelkamers, werd het contract met reisorganisator Mozes F. opgezegd omdat hij zich nooit aan de afspraken zou hebben gehouden. Zo werden er volgens directeur Michaeli Yordanlikas sinds de onderhandelingen in januari nooit voorschotten betaald.