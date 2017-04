Vuurpijl zet dak in brand: Antwerp wil eigenaar helpende hand bieden

Deurne - Iemand stichtte zondag tijdens de huldiging van de kampioenenploeg van Antwerp op de Grote Markt per ongeluk brand op het dak van Roland Desmet (87) door een vuurpijl af te steken. De club bezoekt Desmet vandaag om te helpen.

Roland Desmet, zelf Antwerpsupporter, zat zondag op een terrasje toen hij rook zag opstijgen vanop zijn eigen dak. Een verdwaalde vuurpijl bleek de oorzaak. Nico Vrijdag, een vooraanstaand lid van de supportersverenigingen, bezoekt Desmet vandaag op vraag van de club.

Foto: rr

De bejaarde man had net zijn dak laten vernieuwen voor “een miljoen Belgische frank”. Zijn pand, De Gulden Hand, is een beschermd monument uit de veertiende eeuw. Hij apprecieert het dat de club hem niet vergeet. Voor Nico Vrijdag was dat vanzelfsprekend. “Iedereen op de club vond dat we een inspanning moesten leveren”, vertelt hij.

Hij noemt crowdfunding als een mogelijke oplossing. Misschien repareren Antwerpsupporters het dak wel zelf. “We hebben genoeg dakwerkers in onze aanhang.”

Nico Vrijdag wil in ieder geval de verantwoordelijkheid nemen om Roland Desmet zo min mogelijk last te bezorgen. “Die man is 87 jaar, een juridische procedure willen we hem besparen.”

Het is afwachten in hoeverre de verzekering de kosten dekt. Dan valt te bekijken hoe de club en de supporters zullen bijdragen. Vanavond overlegt Nico Vrijdag nog met de club en de supportersverenigingen over de verdere regeling.