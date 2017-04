70 procent meer fraude bij internetbankieren

Het aantal geregistreerde fraudegevallen bij internetbankieren is vorig jaar in België met 70 procent gestegen. “Ook in de eerste drie maanden van dit jaar is er een forse toename”, zegt Wien De Geyter van de bankenfederatie Febelfin.

Een getroffen particulier leed in 2016 gemiddeld voor 929 euro schade. “De meestgebruikte fraudetechniek is ‘phishing’”, zegt Wien De Geyter. “Fraudeurs sturen daarbij een e-mail met een link naar een valse website die sterk lijkt op de echte website van de bank. De fraudeur vraagt dan bijvoorbeeld aan de klant om de pincode van zijn bankkaart in te geven en om zijn bankkaart op te sturen. Echte banken vragen dat echter nooit.”

Febelfin wil het aantal fraudegevallen verminderen door een waarschuwingsregister aan te leggen. “In dat register willen banken onderling gegevens uitwisselen van mensen die niet veroordeeld zijn, maar wel verdachte handelingen hebben gesteld, zoals een rekening proberen te openen met een valse identiteitskaart”, zegt De Geyter. “Wie in dat register terechtkomt, zou dan aan een verhoogd toezicht worden onderworpen. Daardoor kunnen we toekomstige fraude minstens beperken. Vandaag gaan fraudeurs nog te veel van de ene naar de andere bank.”

De federale regering onderzoekt of zo’n register wettelijk mogelijk is.