Sabine schrijft boek over in 1995 vermoorde moeder: “In het begin was iedereen in het dorp verdacht”

Foto: foto Joren De Weerdt Delen

Tweet

Google+

Mail Zandhoven - “Mijn leven gaat nu pas beginnen, op de leeftijd dat dat van mijn moeder gestopt is.” Iedereen torst een rugzak uit het verleden mee, maar die van Sabine Engelen (46) uit Zandhoven is extra zwaar. Via haar boek vond ze opnieuw balans in haar leven en innerlijke rust. “Hoe meer ik tot mezelf kom, hoe meer dialect ik ga spreken”, zegt Sabine. Hoewel ze al een tijd uit de streek van Westerlo weg is, kan ze haar vet Kempens accent niet verstoppen. In haar boek En Vandaag ...